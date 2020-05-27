YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Demir, “Şu ana kadar 8 bin 500 adet kepçe ihracatı yaptık”

Demir, “Şu ana kadar 8 bin 500 adet kepçe ihracatı yaptık”

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Güven Kepçe A.Ş.

Güven Kepçe A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Dünya’nın 108 ülkesine ihracat yaptıklarını belirterek, şu ana kadar 8 bin 500 adet kepçe gönderdiklerini ifade etti.
Kocaeli ve İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Güven Kepçe, tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünya’ya pazarlamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas’a ihracatta bulundu. Yeni yılın ilk iki ayında da uzaktan kumandalı kepçe ihracatını sürdüren firma, son olarak Kocaeli’ne Güney Amerika pazarına açılabilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı almıştı.
Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı ve 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Dünya piyasasında bulunan 8 bin 500 adetten fazla ürünümüzle Dünya’nın 108 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kepçelerimiz, kuru yük operasyonlarında kullanılıyor, küresel piyasada markamız olan Güven, en çok tercih edilen marka konumundadır” dedi.
Firma olarak epidemi ve pandemi riskleriyle ilgili gerekli tedbirleri de aldıklarını söyleyen Demir, “Küresel piyasada faaliyet gösteren bir firma olarak epidemi ve pandemi riskleriyle ilgili tüm güvenlik ve is planlamalarını salgının ilk gününden beri uygulamaya koyduğumuzu belirtmek isterim. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm tedarikçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için elimizden geleni yaptığımızı belirtmek isterim. Bu süreçte üretimlerimize, teslimatlarımıza ve servislerimize her zamanki gibi devam ediyoruz. Ülkemizin ve tüm Dünyanın bu süreci hızla atlatmasını temenni ederiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:09
Öğle
12:47
İkindi
16:46
Akşam
20:15
Yatsı
22:01

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Güzey Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarını besledi

Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarını besledi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan canlı yayımlanan konserine yoğun ilgi

Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan canlı yayımlanan konserine yoğun ilgi

Kastamonu'da köylerden ilçe merkezlerine seyahat kısıtlamasına düzenleme

Kastamonu'da köylerden ilçe merkezlerine seyahat kısıtlamasına düzenleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.