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Demir, Tarsus’taki spor tesislerinde incelemelerde bulundu

17.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Demir, Tarsus’taki spor tesislerinde incelemelerde bulundu

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Tarsus İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.Demir’in Tarsus’taki incelemelerine göreve yeni başlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Öztürk, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Berna Kulaç ile Yatırım İnşaat Birimi Şube Müdürü Abdullah Çakmak eşlik etti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Tarsus İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Demir’in Tarsus’taki incelemelerine göreve yeni başlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Öztürk, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Berna Kulaç ile Yatırım İnşaat Birimi Şube Müdürü Abdullah Çakmak eşlik etti. Demir, ilk olarak ilçede faaliyet gösteren spor tesisleri, gençlik merkezi ve öğrenci yurtlarında yapılan çalışmalarla ilgili Tarsus İlçe Müdürü Mehmet Öztürk’ten bilgi aldı.
Türkiye’nin en büyük ilçesi Tarsus’un 350 bin nüfusuyla 59 ilden büyük olduğuna vurgu yapan Demir, "Tarsus ilçemiz, tarihi kültürel zenginliğinin yanı sıra genç nüfusuyla potansiyeli yüksek bir ilçemiz. İlçe gençliğinin nezih ve güvenli mekanlarda spor, faaliyet ve konaklama yapabilmesi için il müdürlüğü olarak bütün imkan ve kabiliyetimizi seferber ediyoruz. Mevcut tesislerimizin artık Tarsus’un gençliğine ve sporuna yetişmediğinin farkındayız. İl müdürlüğü olarak gerek spor, gerek gençlik, gerekse yurt hizmetlerimizde özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Demir, Tarsus’taki spor tesislerinde incelemelerde bulundu

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