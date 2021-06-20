Demir yoluyla taşınan 29,9 milyon ton yükle geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı

ARİFE YILDIZ ÜNAL/MERVE ÖZLEM ÇAKIR - TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, geçen yıl demir yoluyla toplam 29,9 milyon ton yük taşıyarak, bu alanda tüm zamanların rekorunu kırdıklarını söyledi.

Pezük, Hatay'daki İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) Fabrikası'nı ziyaretinin ardından AA muhabirlerine yaptığı değerlendirmede, İSDEMİR ile TCDD'nin 50 yıldır süregelen iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

Bu iş birliğinin ülke sanayisi ve ihracatına önemli katkılar sağladığını dile getiren Pezük, maden sahasından doğrudan yüklenen cevherin fabrikanın merkezine, burada üretilen mamul ve yarı mamul demir çelik ürünlerinin de birçok noktaya ulaştırıldığını ifade etti.

Demir çelik ürünlerinin taşınmasında ulaşım maliyetleri ve zamandan tasarruf sağlayarak sanayiye destek olduklarını bildiren Pezük, "Demir yolunun sağladığı ekonomik ve güvenli lojistik hizmetiyle hem sanayicimiz hem de ülkemiz kazançlı çıkıyor." dedi.

- "Demir cevherinin neredeyse tamamı demir yoluyla taşındı"

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın ihtiyacı olan ve yurt içinden temin ettiği demir cevherinin neredeyse tamamının demir yoluyla taşındığına dikkati çeken Pezük, Malatya-Hekimhan, Demirdağ, Divriği, Çetinkaya, Yeşilhisar, Suveren, Kemaliye, Çaltı gibi üretim sahalarından çıkarılan yıllık yaklaşık 3 milyon ton demir cevherinin, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından İSDEMİR iltisak (bağlantı) hattına ulaştırıldığını kaydetti.