"Demir Yumruk" sanıklarının hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yürütülen "Demir Yumruk" soruşturmaları kapsamında açılan davaların tarihi belli oldu.

Buna göre suç örgütü kurucusu olduğu iddia edilen Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 sanıklı ilk dava, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Kasım'da görülecek.

Aynı soruşturma kapsamında 46 sanıklı ikinci davaya ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Kasım'da başlanacak.

- 17 sanıklı ilk dava

İddianamede sanıkların, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik sıkıntıya düşen fabrikaları yeniden işler hale getirileceği vaadiyle devraldığı, piyasadan kütük demir alıp bu fabrikalar aracılığıyla piyasaya sürdüğü, bu süreçte tahakkuk eden Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergisi ve SGK primlerini ödemeyerek devleti zarara uğrattığı belirtiliyor.

Bu kapsamda sanıklar Erol Evcil (Eşrefoğlu), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in, "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin, "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9 aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın, "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- 46 sanıklı ikinci dava

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ikinci davanın iddianamesinde de paravan şirketler üzerinden piyasaya yüklü miktarda demir satan sanıkların, bu işlem karşılığında fatura kesmedikleri gibi ödemeleri elden alıp sahte faturalarla devleti zarara uğrattıkları aktarılıyor.

İddianamede yer verilen vergi müfettişleri raporuna göre, şüphelilerin bu yöntemle 1 milyar 436 milyon 81 bin lira kamu zararına neden olduğuna işaret ediliyor.

"Örgüt kurucusu" olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın 4 yıldan 8'er yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklar Ahmet Kurtuluş, İhsan Göymen, Yılmaz Altunbulak, Serkan Peker, Tahir Turgay Özdöl, Hatice Başaran, Rıdvan Bulut, Hasan Soydan, İbrahim Halil Kaya, Dilek Kurnaz, Gökay Demirel ve Fatih Harman'ın "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar Muhammed Kudret Güney ve Bekir Eryılmaz "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla, Hüseyin Demirel, Muhsin Eryılmaz ve Tamer Uslucan'ın ise "suç örgütüne yardım"dan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Mehmet Daşçi, Ahmet Bircan, Haydar Erdoğan, Duran Ünal, Melih Meriç, Çetin İnsan, Harun Yiğit, Deniz Satılmış ve Hasan Hakan Uysal'ın, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar Serkan Aykaç, Özcan Tayınlamak, Mehmet Koca, Turgut Denizoğlu, Necmi Sürgüveç, Osman Çil, Havva Sarı, Oral Çil, Salim Metin, Cumhur Adil Boyacı, Mahir Yüksel, Osman Al, Burhanettin Kalem, Musa Eşma ve Nurettin Bingöl'ün, "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve "suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına" mahkum edilmeleri isteniyor.

