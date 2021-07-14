Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Demirci Kupası yarışıyla tamamlandı.

Şampiyonanın son günü ilçe merkezinde 1 ve 3 kilometrelik etaplarda yapılan yarışa, 755 sporcu katıldı.

Akıncılar Mahallesi'nde toplanan sporcular, hedefleri bulabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, ilçe protokolü ve federasyon teknik hakem heyeti tarafından verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, güzel bir organizasyonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



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