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Demirci hünnabında hasat başladı

12.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirci hünnabında hasat başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünü hünnapta hasat telaşı başladı.

Erken saatlerden itibaren bahçelere giden çiftçiler, olgunlaşan hünnapları, silkme makinesi ve sırıklarla ağaçların altına serdikleri örtülerin üzerine düşürüyor.

Çuvallara konulan hünnaplar, gölgede kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 günlük kuruma sürecinin ardından hünnaplar yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, yaptığı açıklamada, geçen yıl "Demirci hünnabı" olarak coğrafi işaret tescili aldıkları ürünün, ilçede üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Sadece hünnap ağacı bulunan "kapama bahçelerin" sayısının da arttığına işaret eden Karakaya, "Çiftçimiz, üreticimiz hünnap meyvesinden güzel gelir elde ediyor. Fidan destekleri ile hedefimiz, 2023 yılında hünnap rekoltesini 250 tona ulaştırmak." dedi.

Demirci İlçe Tarım Müdürü İslam Köse de ilçede hünnap yetiştiriciliğinin daha geliştirilmesi için fidan ve ekipman destek projelerinin sürdüğünü ifade etti.

İlçede hünnap üreten Eczacı Mustafa Gül, bu yıl kuraklığın hünnap ağaçlarını da etkilediğini, az da olsa rekoltede düşüş olabileceğini belirterek 10 dönümlük bahçesinden bu yıl 2 ton ürün beklediğini kaydetti.

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