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Demirci kirazında hasat sevinci

MANİSA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kiraz hasadına Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Belediye Başkanı Selami Selçuk da katıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen kirazın hasadına başlandı.

İlçe merkezi ve 30 mahallede 2 bin üretici tarafından 28 bin dekar arazide yıllık ortalama 10-12 bin ton üretilen kirazda bu yıl, 13 bin ton rekolte bekleniyor. Kiraz, kalitesine göre yurt dışına 10 - 14 lira, iç piyasaya ise 6 - 9 liraya sunuluyor.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kuzeyir ve Kışlak mahallelerine giderek üreticilerle kiraz hasadına katıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'nin Türkiye'de geç kiraz hasadı yapılan bölgelerden biri olduğunu belirtti. Kirazın hem iç piyasada hem de dışarıda yoğun ilgi gördüğünü aktaran Selçuk, "Hedefimiz ilçemize kazandırdığımız sulama göleti ve baraj yatırımları ile Demirci'de kiraz üretiminin yükseltilmesi. Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Projesi ile de hedefimiz Demirci kirazının hak ettiği yere ulaşmasıdır." diye konuştu.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de ilçede yetişen kirazın büyük bölümünün ihraç edildiğini, özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü vurguladı.

- "Hedef Uzak Doğu pazarı"

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ise bu yıl bereketli bir sezona başladıklarını belirterek, "Bu yıl 13 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Demirci kirazının Uzak Doğu'ya ihracatı için ilçemizde 'Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan' projesinde 2 yıl geçiş süreci tamamlandı. 2021 Şubat ayında da 'kesin arilik' belgesini alacağız. Şu anda Uzak Doğu'ya az da olsa ürün gönderiyoruz. Ancak 2021'de bu belgeyi aldıktan sonra tam olarak Uzak Doğu pazarına gireceğiz." dedi.

Kiraz üreticisi Mehmet Sevim ise 5 dönümlük bahçesinde 20 yıldır kiraz ürettiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl yağışlar ve mevsimsel şartlardan dolayı hasadım düşüktü. Bu yıl mevsimsel bir sıkıntı yaşamadık. Arazimden 6 tona yakın kiraz bekliyorum. Ortalama 13 lira gibi bir fiyata vereceğim." ifadelerini kullandı.

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