Demirci kirazında hasat sevinci

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen kirazın hasadına başlandı.

İlçe merkezi ve 30 mahallede 2 bin üretici tarafından 28 bin dekar arazide yıllık ortalama 10-12 bin ton üretilen kirazda bu yıl, 13 bin ton rekolte bekleniyor. Kiraz, kalitesine göre yurt dışına 10 - 14 lira, iç piyasaya ise 6 - 9 liraya sunuluyor.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kuzeyir ve Kışlak mahallelerine giderek üreticilerle kiraz hasadına katıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'nin Türkiye'de geç kiraz hasadı yapılan bölgelerden biri olduğunu belirtti. Kirazın hem iç piyasada hem de dışarıda yoğun ilgi gördüğünü aktaran Selçuk, "Hedefimiz ilçemize kazandırdığımız sulama göleti ve baraj yatırımları ile Demirci'de kiraz üretiminin yükseltilmesi. Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Projesi ile de hedefimiz Demirci kirazının hak ettiği yere ulaşmasıdır." diye konuştu.