Demirci Mehmet Efe Nazilli’de anıldı

Milli Mücadele Kahramanı Demirci Mehmet Efe, vefatının 60’ıncı yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Eğriboyun Mezarlığı’nda düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Demirci Mehmet Efe’nin ailesi ve basın mensupları katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Demirci Mehmet Efe’nin kabrine çiçek bırakıldı.

Özgürlüğün ve Cumhuriyet’in değerinin ancak tarihin iyi araştırılması ve öğrenilmesi ile mümkün olabileceğini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Demirci Mehmet Efemizi daha büyük program ve törenlerle anmak isterdik lakin salgın dönemi alınan tedbir kararları doğrultusunda insan sağlığının korunmasını da göz önünde bulundurarak böyle bir program yaptık. Kaymakamımıza ve aile eşraflarına çok teşekkür ediyoruz. Biz memleketimizin kurtulmasında, Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük katkı sunan Demir Mehmet Efe’yi anmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu bilinçle bütün gençlerimizin şuurlanmasını diliyoruz. Efemiz ile ilgili yazılmış pek çok kaynak var. Onları gençlerimizin okumasını istiyoruz. Ülkemizin ne zorluklarla kurulduğunu, özgürlüğün kıymetinin bedelinin bu eserlerle anlaşabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda tarihimizi aydınlatan tüm yazarlarımıza, araştırmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ailelerinin çok güzel anıları var, gençlerimizin onlarla temas kurmalarını istiyoruz. Bu değerler zor kazanılıyor ancak çok kolay kaybediliyor. Allah bir daha o zorlukları yaşatmasın. Efemiz bu sürecin içerisinde önderlik yapmıştır. Canını, malını, tüm varlığını ortaya koymuştur. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah biz de her zaman onlara yaraşır işler yapmaya çalışacağız. Allah kendilerinden razı olsun. Ailelerine sağlık ve sıhhat diliyorum” ifadelerini kullandı.

