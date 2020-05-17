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Demirci’de 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen seti hediyesi

MANİSA HABERLERİ  | 17.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara hijyen seti hediye edildi.Demirci’de korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar bu hafta yeniden dışarıya çıkarak güneşin ve temiz havanın tadını çıkardılar.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara hijyen seti hediye edildi.
Demirci’de korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar bu hafta yeniden dışarıya çıkarak güneşin ve temiz havanın tadını çıkardılar. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da dışarıya çıkan vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği görülen vatandaşları, Başkan Selçuk’la uzun süre sohbet etti. Belediye Başkanı Selami Selçuk, ziyaretinde vatandaşlara ve kronik hastalara paket içerisinde kolonya, maske gibi çeşitli malzemelerden oluşan hijyen seti hediye etti. Sosyal mesafeye uydukları için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Selami Selçuk, “Hükümetimizin tedbirleri çerçevesinde bizler de bu sürecin atlatılması için hassasiyetle kuralları uygulamaya devam ediyoruz. Yaşlılarımızın bizlerin değer hazinesi, kıymetlilerimiz. Onları bugün yalnız bırakmayarak, hijyen seti armağan ettik” dedi.

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