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  4. Demirci’de kar yağışı

Demirci’de kar yağışı

MANİSA HABERLERİ  | 20.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.Demirci’de kar yağışı etkili oluyor.

Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Demirci’de kar yağışı etkili oluyor. Fırtına ve tipi sebebiyle sürücüler zorluk çekerken, Demirci karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1470 rakımlı Demirci-Simav karayolu Akçakertik mevkii, Türkmen Tepe Asitepe mevkileri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Okulların tatil olması sebebiyle anne ve babalar çocukları ile birlikte Akçakertik mevkiine çıkarak kartopu oynayıp bol bol fotoğraf çektirdi.
Uğur Karadeniz adlı vatandaş, "Kütahya Şaphane’den İzmir’e gidiyoruz. Yolda kar görünce eşim ve çocuklarımla biraz keyfini çıkaralım istedik. Bölgede kar yağışı sebebiyle yoğun sis ve tipi var, o yüzden yavaş gidiyoruz. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan sürücüleri Demirci-Simav karayolunu kullanmamaları noktasında uyarırken, yol girişinde sürücüler için güvenlik tedbirleri artırıldı.

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