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Demirci’de vatandaşlar ay yıldızlı bayraklarıyla İstiklal Marşını okudu

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında hoparlörden yapılan İstiklal Marşı yayınına vatandaşlar da eşlik etti.İlçe merkezinde belediye hoparlöründen İstiklal Marşı öncesinde Belediye Başkanı Selami Selçuk bir konuşma yaptı.Türkiye’nin virüs ile mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Selçuk, "19 Mayıs coşkusunu gönüllerde, evlerimizin balkonlarında şanlı İstiklal Marşımızı okuyarak kutlayacağız.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında hoparlörden yapılan İstiklal Marşı yayınına vatandaşlar da eşlik etti.
İlçe merkezinde belediye hoparlöründen İstiklal Marşı öncesinde Belediye Başkanı Selami Selçuk bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin virüs ile mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Selçuk, "19 Mayıs coşkusunu gönüllerde, evlerimizin balkonlarında şanlı İstiklal Marşımızı okuyarak kutlayacağız. 1919’da Samsun’dan başlayan kurtuluş mücadelemiz zaferle nasıl neticelendiyse korona salgını karşısında da devletimizin aldığı güçlü tedbirler ve halkımızın verdiği sonzu destek ile zaferimiz de çok yakında geleceğine inanıyoruz. Tedbirleri elden bırakmayarak, evde kalmaya devam ediyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Selami Selçuk’un konuşmasının ardından belediye hoparlöründen İstiklal Marşı yayına verildi.
Vatandaşlar İstiklal Marşına evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklarıyla eşlik etti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da İstiklal Marşı’nın ardından ilçe hoparlöründen Arif Nihat Asya’nın şiiri olan Fetih Marşı şiiri okundu.

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