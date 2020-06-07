Demirci’de yılların sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor

Asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de uzun yıllardır yapılmayan çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Ahatlar Mahallesinde yaklaşık 50 yıldır çözülemeyen ve vatandaşlar için tehlike oluşturun viraj sorunlarını ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sayık mahallesinin de 1995 yılından bu yana asfalt görmeyen yolunu asfaltla buluşturacak. Yeni asfalt sezonunda güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda asfalt çalışmalarına 17 ilçede start verdi. Bu kapsamda Demirci’de de gerçekleştirilen çalışmalarla mahallelerin uzun yıllardır çözülemeyen sorunları bir bir çözüme kavuşacak. Bu kapsamda Ahatlar Mahallesi’nde yaklaşık 50 senedir kazalara neden olan virajlarda genişletme çalışmaları yapılırken, Sayık Mahallesi’nin de 1995 yılından bu yana asfalt görmeyen yolu asfaltla buluşturulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan ve mahalle muhtarları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi, mahalle muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Muhtarlar çalışmalardan memnun

1975 yılından bu yana yapılmayan virajların yapıldığını belirten Ahatlar Mahalle Muhtarı Fikret Demirkıran, "Başkanımıza bu konuda yardımcı olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışan personelimizin de ellerine sağlık. Önceden çok virajlıydı yol. Şu anda keskin olan virajlarımız kaldırılıyor. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz ise, "Büyük Başkan gönül adamı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Bizim yolumuzun en son asfaltı 1995 yılında atıldı. Gecikmeli de olsa bu yıl asfalt çalışmalarımıza başlandı. Asfaltımızın stabilize taban malzemesi atıldı. Bu yaz herhangi bir sorun olmazsa inşallah bu yolumuz asfaltlanacak. Büyük Başkanımız Cengiz Ergün’e ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu viraj 50 seneden beri yapılması beklenen bir virajdı, biz yapıyoruz. 1995 yılından beri dokunulmamış asfalt görmemiş yerlerin sathi kaplamasını yapacağız. Demirci’de 200 kilometrelik asfaltla 50 yıldan bu yana yapılmayanları Cengiz Başkanımızın talimatıyla bu 2 sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz ve buna gücümüz var" dedi.

