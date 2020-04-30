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Demircili esnafa maske ve siperlik dağıtıldı

MANİSA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren esnafa Covid-19 salgınında mücadele kapsamında yüz korumalı siperlik ve maske dağıtıldı.Demirci’de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde Covid-19 salgını ile mücadeleye devam edilirken, daha önce sağlıkçılara verilen yüz korumalı siperlik bu kez de ilçe esnafına verildi.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ile birlikte ilçe pazarındaki esnafı ziyaret ederek hem tedbirleri yerinde inceledi hem de pazarcı esnafına yüz korumalı siperlik ve maske hediye etti.

Manisa’nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren esnafa Covid-19 salgınında mücadele kapsamında yüz korumalı siperlik ve maske dağıtıldı.
Demirci’de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde Covid-19 salgını ile mücadeleye devam edilirken, daha önce sağlıkçılara verilen yüz korumalı siperlik bu kez de ilçe esnafına verildi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ile birlikte ilçe pazarındaki esnafı ziyaret ederek hem tedbirleri yerinde inceledi hem de pazarcı esnafına yüz korumalı siperlik ve maske hediye etti. Zabıta ekipleri de ilçedeki market, fırın ve bakkallarda çalışan esnafa yüz korumalı siperlikleri dağıttı.
Covid-19 tedbirlerini ilçede hassasiyetle uyguladıklarını söyleyen Demirci Belediye Başkan Selami Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Demirci’de de sürdürüyoruz. Daha önce sağlık çalışanlarımıza yüz koruyucu siperlik vermiştik. Vatandaşla ve müşteri ile sürekli iletişim halinde olan esnafımıza da bu noktada destek sunduk. Fırınlarda, market ve manavlarda da vatandaşlarımızın sağlığı için ve daha kaliteli ürünlere ulaşması adına kontrollerimizi de sürdürüyoruz." dedi.

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