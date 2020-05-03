Demircili kiraz üreticilerinin hedefi Uzak Doğu

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde Ziraat 0900 türü kiraz yetiştiren üreticiler, Uzak Doğu ülkelerine bu yıl 10 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Demirci'de kayıtlı 2 bin üretici tarafından 28 bin dekar arazide kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Rakımın yüksek olması dolayısıyla kiraz yetiştirilen diğer bölgelere kıyasla hasadın geç yapıldığı ilçede, üreticiler hasat hazırlıklarını sürdürüyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede üretilen kirazın büyük bölümünün ihraç edildiğini belirtti.

Önceki yıllarda küçük miktarlarda kiraz gönderdikleri Uzak Doğu pazarında bu yıl gelişmeyi istediklerini aktaran Karakaya, bu konuda ihracatçılarla da görüştüklerini belirterek, "Asıl hedefimiz Uzak Doğu pazarına açılmak. Geçtiğimiz yıl 6 ile 7 bin ton ihracat yaptık. Hedefimiz bu yıl 10 bin tonun üzerine çıkmak. Uzak Doğu pazarına tam anlamıyla girebilirsek Demirci kirazı değerini bulacaktır." dedi.

Demirci'de doğal yöntemlerle ve Akdeniz sineğinden ari alanda üretim yaptıklarına dikkati çeken Karakaya, "Ziraat 0900 kirazının yüzde 75'i aroma, yüzde 25 su. Raf ömrü bu sayede daha uzun oluyor. Bu yönleriyle de tüketicilerce daha çok beğeniliyor." ifadelerini kulladı.