Demirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti’nde doluluk oranı 17 yılda ilk defa yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Demirciören köyü muhtarı Hasan Demir, son yağışlarla birlikte bölgede kuraklık tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Muhtar Hasan Demir, "Demirciören Göletinden 17 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates, havuç, mercimek, fasulye ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde yüzde. Hatta Haziran ayı başında da taşkın olmaması için bir süre göletin kapaklarını açmıştık. Son yağışlarla birlikte bölgemizde kuraklık tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

