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Demirköse: "Eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak il Başkanı Varol Demirköse beraberinde Merkez ilçe Başkanı Süleyman Erbay, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Özdemir ve i yönetim kurulu üyesi Ercan Alaca ile birlikte il Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül’ü makamında ziyaret ettiler.

Demirköse: "Eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak il Başkanı Varol Demirköse beraberinde Merkez ilçe Başkanı Süleyman Erbay, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Özdemir ve i yönetim kurulu üyesi Ercan Alaca ile birlikte il Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Demirköse; "Zonguldak’taki eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ne yapabiliriz ne yapacağız onu tartışacağız" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse; "Müdürümüzü ziyaret ederek Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Başarılar diliyoruz. Gelmişken de Zonguldak’taki eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ne yapabiliriz ne yapacağız onu tartışacağız. Akgül’e görevinde başarılar diliyoruz"dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İl Başkanımız Varol Demirköse ye Merkez İlçe başkanımız Süleyman Erbay’a ve konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Varol Başkanımla Zonguldak’ın eğitim düzeyi noktasında, eğitimi sorunları ve çözümü noktalarında istişare yapacağız. İnşallah olumlu faydalı bir görüşme olur. ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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