YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Demirköy’den depremzedelere yardım

Demirköy’den depremzedelere yardım

26.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplanan yardımlar dualarla Hatay’ın Defne ilçesine gönderildi.

Demirköy’den depremzedelere yardım

Kahramanmaraş merkezli 11 vilayeti etkileyen depremde etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. Demirköy ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle bir kamyon yardım toplandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, hayırseverleri, sivil toplum kuruluşları ve kurum yetkililerin katılımıyla ilçe merkezinde tören düzenlendi.

Deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan tüm hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Birol Ekici, "Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.

Kırklareli İl Özel İdaresine ait kamyona yüklenen yardımlar, dualarla Hatay merkez Defne ilçesine uğurlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de seçim güvenliği toplantısı yapıldıKırklareli’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdiAğrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi
Mersin 33 Kart’a 10 noktadan dolum yapılabilecekMersin 33 Kart’a 10 noktadan dolum yapılabilecek
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:41
Yatsı
22:27

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Yaşam eczanesi
Luleburgaz
Serap eczanesi
Babaeski
Yesim eczanesi
Babaeski
Can eczanesi
Luleburgaz
Aydin eczanesi
Vize
Nergiz eczanesi
Babaeski
Ayten eczanesi
Pinarhisar
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.