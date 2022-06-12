Demirözü Barajı tekne turları ve kamp alanlarıyla turizme katkı sağlıyor

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için yapılan ve son yıllarda turizme de katkı sağlayan Demirözü Barajı, doğası, kamp alanları ve tesisleriyle yeni sezonda tatilcileri ağırlamaya başladı.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, göçe de çare olması düşüncesiyle DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen Demirözü Barajı, tarımsal alandaki katkısının yanında ilçe belediyesinin girişimleriyle turizm amaçlı faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı'na gelen ziyaretçiler, tekne turlarına katılıyor, kamp alanları ve sosyal tesislerde hoşça vakit geçiriyor.

Bölgedeki aktiviteleri artırmak amacıyla bu yıl baraj üzerinde zipline parkuru da kuruldu. Yaklaşık 450 metrelik parkur, yerden 20 metre yüksekliğindeki kuleler üzerinde oluşturuldu. 12 metre yüksekliğindeki dev salıncak ise ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Temiz hava ve sessiz bir ortamda baraj manzarası eşliğinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler, belediyeye ait bungalov evlerde ya da kamp alanlarında çadır kurarak konaklayabiliyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Yakupabdal Tabiat Parkı ve Satala Antik Kenti'nin de baraj güzergahında bulunması dolayısıyla bölge ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- "Burada bütün hizmet belediye tarafından karşılanıyor"

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, 2015 yılında su tutmaya başlayan Demirözü Barajı'nda çeşitli turizm aktiviteleri yaptıklarını söyledi.

Gürer, ilk olarak 2017 yılında barajda tekne turları düzenlemeye başladıklarını belirterek, sonrasında ise mesire alanı oluşturduklarını ifade etti.

Baraj çevresindeki konaklama alanlarını da bir süre önce hizmete aldıklarını anlatan Gürer, kurdukları dev salıncak ve zipline parkuruyla da baraj çevresini bir cazibe merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

Gürer, baraj sayesinde çok sayıda turistin bölgeye geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turistler burada pikniğini, konaklamasını yapıyor. Hemen yanı başımızda bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde de nostalji yaşayıp memleketine dönüyor. Burada bütün hizmet belediye tarafından karşılanıyor. 3 bin nüfuslu bir ilçeye her yıl 100 binin üzerinde turist geliyor. Sulama için yapılmış olan barajda bunun yapılmış olması bizler için büyük bir nimet."

Ziyaretçilerden Fevzi Arslan, Bayburt'ta böyle bir yer olmasına sevindiğini belirterek, "Burada piknik alanları, zipline, salıncak, tekne turu ve gondollar var. Küçük bir yer olmasına rağmen çok fazla yapabileceğimiz etkinlik var." dedi.

Üç yıldır kentte bulunduğunu dile getiren üniversite öğrencisi Abdullah Korkutan ise ilk kez geldiği barajın doğasına hayran kaldığını ifade etti.

Korkutan, baraj bölgesinde havanın, kent merkezine göre daha serin olduğunu, burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini anlattı.

