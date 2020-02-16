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Demirözü’nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

BAYBURT HABERLERİ  | 16.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Bayburt’un Demirözü ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.
Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına maruz kalan Bayburt Demirözü’nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü Demirözü’nde belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Kaldırım ve caddelerde biriken tonlarca kar, iş makineleri yardımıyla önce toplanıyor ardından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

“Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor”
İlçe merkezinde biriken karların kamyonlarla ilçe dışına taşındığını belirten vatandaşlar, “Demirözü’nde önceki günlerde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 30-40 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde de 2 metrelere ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara doldurup şehir merkezinin dışına taşıyor. Kar yağışının ardından da soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. Geceleri sıfırın altında 17-18 derecelere kadar düşmeye başladı” diye konuştular

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