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Demirtaş “Güçlü Türkiye’nin önünde kimse duramayacaktır”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü nedeniyle yayınladığı mesajında büyük ve güçlü Türkiye önünde hiç kimsenin duramayacağını söyledi.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Demirtaş “Güçlü Türkiye’nin önünde kimse duramayacaktır”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü nedeniyle yayınladığı mesajında büyük ve güçlü Türkiye önünde hiç kimsenin duramayacağını söyledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü nedeniyle mesaj yayınladı. Bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarında 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkesi sokağa çağırması ve Türk Milleti’nin dik duruşu ile sona erdirildiğini dile getiren Demirtaş açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Ne mutlu bize ki dünya tarihi ecdadımızın yazdığı destanlarla doludur. Malazgirt’te, Çanakkale’de yazılan destanlar tarih sayfalarına nasıl yazıldıysa, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısındaki basiretli direnişi de tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacaktır. Ülkemizin bekasına, ve geleceğine kast eden FETÖ/PYD, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele, azim ve kararlılıkla devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye’nin önünde duramayacaklar. Bu vesile 15 Temmuz gecesi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kutlu olsun.”

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