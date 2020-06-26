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Demirtaş: “İlkadım’da yaşam kalitesini arttırdık”

SAMSUN HABERLERİ  | 26.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaptıkları hizmetlerle İlkadım’ın her mahallesini daha güzel hale getirerek yaşam kalitesini arttırdıklarını belirtti.İlkadım’ın merkezden kırsala tüm mahallelerinde İlkadım Belediyesi tarafından devam eden çalışmalarla yaşam kalitesi artmaya devam ediyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaptıkları hizmetlerle İlkadım’ın her mahallesini daha güzel hale getirerek yaşam kalitesini arttırdıklarını belirtti.
İlkadım’ın merkezden kırsala tüm mahallelerinde İlkadım Belediyesi tarafından devam eden çalışmalarla yaşam kalitesi artmaya devam ediyor. İlkadım Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları devam ederken köy statüsünden mahalle statüsüne geçen mahalleler de unutulmadı. Kırsal bölgede yer alan tüm mahallelerin girişleri için hazırlanan tabelalarla hem daha güzel bir görünüm oluşurken hem de tek tip uygulama ile hoş geldiniz tabelaları standarda kavuşmuş oldu.

“İlkadım’ın güzelleşmesi için her detayı değerlendiriyoruz”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş İlkadım’da asli görevlerinin yanı sıra ilçeye değer katacak her detaya önem vererek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, “Türkiye’nin 50’den fazla ilinden daha yoğun bir nüfusa sahip olan ilçemizde halkımızın refahı için gece-gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız tüm hizmetlerin arkasında halkımıza olan sevgimiz yer alıyor. İlçemizin genelinde merkez ve ya kırsal mahalle ayrımı yapmadan vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Son olarak mahallelerimizin girişlerinde yer alan hoş geldiniz yazılı tabelalara standart bir görünümün kazandırarak çevrelerini güzelleştirmiş olduk. Vatandaşlarımızla kurduğumuz sıkı iletişim sayesinde onların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de halkımızla omuz omuza İlkadım’ı en iyi seviyeye getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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