YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Demirtaş: “İlkadım’ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz”

Demirtaş: “İlkadım’ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 22.06.2020 16:19 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım’ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.İlkadım’ın tamamında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüten İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da çim biçme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım’ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.
İlkadım’ın tamamında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüten İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da çim biçme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 10 kişilik bir ekiple belirli bir periyotta sürekli devam eden çim biçme çalışmaları hem daha güzel hem de daha hijyenik yaşam alanları oluşturuyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları, parklar, caddeler ve sokaklarda yürütülen çim biçme çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yaz boyunca İlkadım’ı güzelleştirmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“İlkadım için çalışıyoruz”
Belediye olarak halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı halde tutmak için çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Demirtaş, “Daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım için özveri ile çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda çim biçme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizce belirlenen periyotlarda çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da yeniden yetişen çimlerin takibini ve temizliğini gerçekleştiriyoruz. Korona virüs mücadelesine devam ederken halkımızın daha sağlıklı bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Samsun Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:55
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehirden kimsesizlere ‘Barınma Evi’

Büyükşehirden kimsesizlere ‘Barınma Evi’

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

Omurga Eğriliği Hastalığına ‘uzayan Platin’le Çözüm

Omurga Eğriliği Hastalığına ‘uzayan Platin’le Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.