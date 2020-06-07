YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Demirtaş, Müftülük Külliyesi’ni inceledi

Demirtaş, Müftülük Külliyesi’ni inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, görevini devraldıktan sonra ilk ziyaretini inşaatı hızla devam eden Kütahya Müftülüğü Külliyesi’ne yaptı.Demirtaş, içerisinde bin kişilik cami, yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur’an Kursları, konferans salonları, il müftülüğü hizmet birimleri, kitap-kafe gibi sosyo-kültürel birimleri içinde barındıran külliye inşaatında incelemelerde bulundu.İnceleme sonrası bir açıklama yapan Müftü Hüseyin Demirtaş, "Kütahya ilimiz, diyanet hizmetleri açısından adeta şaha kalkmış.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, görevini devraldıktan sonra ilk ziyaretini inşaatı hızla devam eden Kütahya Müftülüğü Külliyesi’ne yaptı.
Demirtaş, içerisinde bin kişilik cami, yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur’an Kursları, konferans salonları, il müftülüğü hizmet birimleri, kitap-kafe gibi sosyo-kültürel birimleri içinde barındıran külliye inşaatında incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası bir açıklama yapan Müftü Hüseyin Demirtaş, "Kütahya ilimiz, diyanet hizmetleri açısından adeta şaha kalkmış. Birçok proje hayata geçirilmiş. Her birini ayrı ayrı geziyorum ve hikayesini dinliyorum. Dini Mübini İslam adına mutluluk duyuyorum. Aile ve Dini Rehberlik Merkezi çok güzel bir düzenleme, planlama ve mekan itibarı ile estetik bir görünüm ile gelenleri büyülüyor. Diğer taraftan Gençlik Merkezi hakeza diğer illere örnek olacak bir özellik ve güzellik arz ediyor. Yine 4-6 yaş grubuna yönelik hizmete alınan Nezihe Uygun 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu her türlü takdirin üzerindedir. Şimdi burada incelediğimiz ve yüzde 70’i bitirilmiş Müftülük Külliyesi devasa bir proje. Bütün bu güzellikleri ilimize kazandıran değerli meslektaşım Dr. Hüseyin Hazırlar müftüme çok özel teşekkür ediyorum. Tabii ki başta bu güzel külliyenin arsasını bu hizmetler yapılsın diye bağışlayan hayırseverimize, arsadaki devasa külliye projesinin bitirilmesi için maddi destek veren hayır insanlarına, her zaman olduğu gibi vefakar cefakar cami görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir özveri ile ve heyecanla bu binanın sorunsuz bir şekilde vakıf lehine ihalelerinin bitirilmesi, vakıf menfaatlerinin korunması için çalışan TDV Kütahya şubesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmet projesinin bütün safhalarını takip eden valimiz Ömer Toraman beye teşekkür ediyorum. İnşaallah bizler de öncelikle bu projenin hizmete açılması için gayret göstereceğiz. Diğer hizmet mekanlarında planlanan hizmetleri en güzel şekilde icra edeceğiz. Çalışmalarımızda ana temamız Eğitim-iyilik-kültür olacaktır" diye konuştu.
Müftü Demirtaş’ın inceleme gezisine, Müftülük Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Gürsel Bayram, TDV Kütahya Şubesi Uzman Yardımcısı Mustafa Cihan Dönmez ve Büro Personeli Ramazan Çakır da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:32
Yatsı
22:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.