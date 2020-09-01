YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Demirtaş'ın "ailesiyle görüştürülmediği" iddialarına yalanlama

Demirtaş'ın "ailesiyle görüştürülmediği" iddialarına yalanlama

EDİRNE HABERLERİ  | 01.09.2020 19:22 | Son Güncelleme

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır" - "Selahattin Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır"

EDİRNE (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği, çocukları ile görüştürülmediği iddialarının ortaya atıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da titizlikle uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmakta. Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Selahattin Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Özhan’dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza
Özhan’dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Edirne Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:33
Öğle
13:19
İkindi
16:59
Akşam
19:55
Yatsı
21:20

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Akın Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Yeni Eczanesi
Meric
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.