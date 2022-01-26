Demiryolunda rayların yanına park edilen otomobile tren çarptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, demiryolundaki rayların hemen yanına bırakılan otomobile tren çarptı.

Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen demiryolunda, rayların yanına park edilmiş olan otomobile Adana yönüne giden yük treni çarptı.

Otomobilin zarar gördüğü kazada incelemenin ardından tren seferine devam etti.

Aracın sahibinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.



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