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Demokrasi Meydanı’nda ilk cuma namazı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 29 Mayıs’ta Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda kılınacak ilk cuma namazına tüm vatandaşları davet etti.Canik Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerin tamamını dezenfekte ederek cami bahçe ve çevresini anti bakteriyel sabunlu suyla yıkayıp ibadete hazır hale getirdi.Tüm dünyada gündem olan salgın hastalık riskine karşı ibadete kapatılan camilerin, 29 Mayıs Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olması nedeniyle Canik Belediyesi Temizlik İşleri Birimi ekipleri ilçe genelinde bulunan bütün camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 29 Mayıs’ta Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda kılınacak ilk cuma namazına tüm vatandaşları davet etti.
Canik Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerin tamamını dezenfekte ederek cami bahçe ve çevresini anti bakteriyel sabunlu suyla yıkayıp ibadete hazır hale getirdi.
Tüm dünyada gündem olan salgın hastalık riskine karşı ibadete kapatılan camilerin, 29 Mayıs Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olması nedeniyle Canik Belediyesi Temizlik İşleri Birimi ekipleri ilçe genelinde bulunan bütün camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Birimi ekiplerince ilçe genelindeki bütün camiler dezenfekte edildi. Cami bahçe ve çevreleri antibakteriyel sabunlu suyla yıkanarak ibadete hazır hale getirildi.

Cuma namazına seccadenle gel
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları Cuma namazı için Adnan Menderes Demokrasi Meydanına davet etti. Başkan Sandıkçı yaptığı paylaşımda "Kıymetli hemşehrilerim İstanbul’un fethinin 567. Yıl dönümünde 29 Mayıs Cuma günü cuma namazını belediyemiz önündeki meydanda kılacağız" diyerek vatandaşları cuma namazı için Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’na davet etti.

Demokrasi Meydanı cuma namazına hazır
Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nın Cuma Namazı için hazır hale getirildiğini belirten Başkan Sandıkçı, salgın hastalık riskine karşı tüm hazırlıkların yapıldığını, Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nın tamamen dezenfekte edildiğini, antibakteriyel sabunlu suyla yıkanarak sağlık ortamın oluşturulduğunu belirtti.

Salgın riskine karşı önlemlerimizi alalım
Cuma namazını eda etmek üzere meydana gelecek vatandaşlara seslenen başkan Sandıkçı, namaza gelecek vatandaşlarımızın abdestlerini ev ya da iş yerinde alıp gelmelerini, maske kullanmalarını, fiziksel temas ve musafahadan kaçınmaları, kişisel seccadeleriyle birlikte gelmeleri, fiziksel mesafe kuralına uymalarını ve hastalık belirtisi olanların evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

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İkindi
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Akşam
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