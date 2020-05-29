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Demokrasi meydanında ilk Cuma namazı kılındı

SAKARYA HABERLERİ  | 29.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sakarya’da Demokrasi Meydanında ilk Cuma namazı kılındı.Dünya’yı saran korona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi kararı alınmıştı.

Sakarya’da Demokrasi Meydanında ilk Cuma namazı kılındı.
Dünya’yı saran korona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi kararı alınmıştı. Virüsün kontrol altına alınması sonrası cami, park, okul bahçeleri gibi yerlerde mesafe koruma ve maske zorunluluğu kapsamında toplu namaz kılınmaya başlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs Cuma günü tedbirli olarak toplu ibadet edilebilecek meydan ve parkları açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı’nda hazırlıklarını tamamladı. Sakarya’da ilk Cuma namazı Demokrasi Meydanında tedbirler alınarak kılındı. Namaza Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yoğun güvenlik tedbirleri sonrası Cuma namazı kılındı.

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Sakarya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:24
Öğle
13:01
İkindi
16:59
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Esra Eczanesi
Adapazari
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Merkez Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
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