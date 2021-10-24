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Demokrat Parti Ankara İl Başkanlığına Erkin Delikanlı seçildi

24.10.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Ankara İl Başkanlığına Erkin Delikanlı seçildi

Demokrat Parti'nin (DP) Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, delegelerin 127'sinin oyunu alan Erkin Delikanlı il başkanlığına seçildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti genel merkezinde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresinde konuşma yaptı.

Türkiye'nin uzun yıllardır "sistematik çöküş" programıyla karşı karşıya olduğunu, insanların yoksulluğa, çaresizliğe mahkum edildiğini savunan Uysal, uygulanan politikalarla tarımın altyapısının da yok edildiğini ileri sürdü.

Uysal, Türkiye'nin orta ve uzun vadede milli güvenliğini tehdit edecek pek çok oluşumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu buhrandan demokrasi ve hukukla çıkacağını" kaydeden Uysal, anayasadan ve hukuk reformundan bahsedenlerin abesle iştigal içinde olduğunu savundu.

Gelecek seçimlerin Türkiye'nin doğru bir istikamete gidebilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Uysal, "Hedefimiz sadece iktidar değişikliği değildir. Türkiye'de bir iklim değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun en önemli kaldıracı iktidar değişikliğidir." dedi.

"Türkiye'nin meselesi sadece iktidar değişikliği değildir. Türkiye'nin önüne kurucu bir aklı, kurucu bir programı ve kadroyu ortaya koymak durumundayız." diyen Uysal, Türkiye'nin büyüklüğüne uygun siyasi akıl ve programla yönetildiği takdirde kronikleşmiş birçok meselenin kısa süre içerisinde çözüleceğini kaydetti.

Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu dile getiren Uysal, milletin kendi geleceğini görebileceği, hayallerini kurabileceği bir Türkiye'yi ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Tek liste ile gidilen seçimde Erkin Delikanlı, 137 delegenin oy kullandığı seçimde, geçerli 127 oyun tamamını alarak Ankara İl Başkanı seçildi.

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