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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Aksaray'da gazetecilerle bir araya geldi:

17.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milletimizin ürettiği ürünün garantörünü devlet haline getireceğiz. Gerekirse çiftçimizin elindeki ürünü devlet alacak"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletin ürettiği ürünün garantörünü devlet haline getireceklerini, gerekirse çiftçinin elindeki ürünü devletin alacağını bildirdi.

Uysal, kent merkezinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, derdi millet ve memleket olan bir hareket olarak her daim milletin vicdan hizasında durduklarını söyledi.

Gücü ve yetkiyi her zaman millette aradıklarını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Milletimize gidiyoruz, onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin derinden nefes almaya ihtiyacı olduğu bir dönemde 70 yıldır olduğu gibi yeniden tarih önünde alın yazımız olan vazifeyi Türk Milleti adına görmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah'ın izniyle 2023'te yapılacak seçimlerde yeniden Türk Milleti bunların elindeki iktidarı alacak kendi kaderine el koyacaktır. Bizler buna inanıyoruz."

Uysal, Anadolu coğrafyasında her geçen gün dar gelirli, çiftçi, köylü ve esnaf vatandaşların varlığını kaybettiğini dile getirdi.

Bugün gelinen noktada Türkiye'de çiftçi sayısının ilk defa 500 binin altına düştüğünü iddia eden Uysal, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun her yerinde Türk çiftçisi maalesef gübre kullanmadan, ilaçlama ve sulama yapamadan hasat yapmak mecburiyetinde kalacak. En verimli ovalarımıza baktığımızda bile insanlarımız alın terinin karşılığını alamıyor. Dün olduğu gibi bugün de çiftçinin ve köylünün partisi DP olarak milletimizin ürettiğini Allah'ın izniyle devlet olarak yapacağız. Çiftçimizin girdisinin üzerindeki tüm vergileri kaldırmayı millet önünde taahhüt ediyoruz. Milletimizin ürettiği ürünün garantörünü devlet haline getireceğiz. Gerekirse çiftçimizin elindeki ürünü devlet alacak. Bu anlayış içerisinde bu ülkeyi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke olmaktan çıkartıp, yeniden üreten Türkiye haline getireceğiz."

Konuşmanın ardından Uysal ile DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basın mensuplarıyla sohbet etti.

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