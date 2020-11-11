YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.11.2020 18:21 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Ali Epik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gündür Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Epik, hayatını kaybetti.

Ali Epik'in cenazesinin yarın öğle vakti Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Epik, 18 Ekim'de Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı Olağan Genel Kurulda partisinin il başkanlığı görevine seçilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.