YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Demokrat Parti lideri Uysal, CHP Genel Merkez binasına geldi

Demokrat Parti lideri Uysal, CHP Genel Merkez binasına geldi

15.05.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına geldi.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sürecini takip etmek için saat 00.04 itibariyle CHP Genel Merkez binasına geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına geldi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sürecini takip etmek için saat 00.04 itibariyle CHP Genel Merkez binasına geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldıYerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Erzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldıErzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldı
Muğla'da yaşayan ABD'li sanatçı Della Miles'ten arkadaşlarına "Türkiye'ye gelin" çağrısıMuğla'da yaşayan ABD'li sanatçı Della Miles'ten arkadaşlarına "Türkiye'ye gelin" çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazartesi

Güneş eczanesi
Akyurt
Lavanta eczanesi
Mamak
Berlin eczanesi
Polatli
Yaren eczanesi
Yenimahalle
Gülreyhan eczanesi
Yenimahalle
Aslan eczanesi
Cankaya
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.