Demokrat Parti lideri Uysal, CHP Genel Merkez binasına geldi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına geldi.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sürecini takip etmek için saat 00.04 itibariyle CHP Genel Merkez binasına geldi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına geldi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sürecini takip etmek için saat 00.04 itibariyle CHP Genel Merkez binasına geldi.
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