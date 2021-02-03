YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Demokratik Sağlık Sen’den üyelerine özel ferdi kaza sigortası

Demokratik Sağlık Sen’den üyelerine özel ferdi kaza sigortası

03.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demokratik Sağlık Sen’den üyelerine özel ferdi kaza sigortası

Demokratik Sağlık Sen, bir sigorta şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl ikinci kez ferdi kaza sigortasının yenilendiğini ve tüm üyelerinin 20 bin lira ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalandığını bildirdi.Demokratik Sağlık Sen, üyelerine özel ferdi kaza sigortasının bu yıl ikinci kez yenilendiğini, bir sigorta şirketi ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Demokratik Sağlık Sen, bir sigorta şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl ikinci kez ferdi kaza sigortasının yenilendiğini ve tüm üyelerinin 20 bin lira ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalandığını bildirdi.
Demokratik Sağlık Sen, üyelerine özel ferdi kaza sigortasının bu yıl ikinci kez yenilendiğini, bir sigorta şirketi ile anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, tüm üyelerin 20 bin lira ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalandığı, ücretlerin sendika tarafından karşılandığı ifade edildi.
Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Bireysel Ferdi Kaza Sigortası vefat teminatı, sürekli sakatlık teminatını kapsamakta. Poliçeler için üye ve üye adaylarımızın cebinden bir ücret çıkmıyor, bilakis bu ödeme sendika tarafından gerçekleştiriliyor” dedi. Demircan; “Sigorta aslında geniş kapsamlı ancak tüm kapsamına burada değinemeyeceğiz. Kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumunda teminat şartları devreye girecek. Yine ayrıca üyelerimizi ekonomik olarak desteklemek adına da; trafik, kasko, DASK ve benzeri sigorta poliçelerinde özel indirim sağlamakla birlikte; kurumsal optik firmaları, büyük kentlerde otellerle üyelerimize özel indirimler sağlamaktayız. Bunun dışında birçok ilimizde konfederasyonumuza bağlı Diva Sen’e ait misafirhanelerden de üyelerimiz istifade edebiliyor” şeklinde konuştu.

“Bu hizmet sayılı sendika tarafından üyelerine sunulmaktadır”
Togan Demircan, şöyle devam etti: “Sendikaların asli görevleri arasında üyesini ekonomik ve sosyal anlamda da desteklemek gibi bir görevi olduğunu unutmadan, üyelerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ferdi kaza sigortası Demokratik Sağlık Sen’in hiçbir suretle ihtiyaç duyulmamasını arzu ettiği üyelerine özel bir hizmetidir. Bu hizmet sayılı sendika tarafından üyelerine sunulmaktadır, Demokratik Sağlık Sen bu sendikalardan bir tanesidir; ancak ihtiyaç duyulmamasını arzu etmemiz böyle bir durumla karşılaşmayacağımız anlamı taşımamakta ve bu nedenle hayatın her anında karşılaşabileceğimiz vefat veya hastalık anlarında da maddi ve manevi olarak üyelerimizin yanında yer almak isteriz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:30
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Başkan Soyer, selden zarar gören aileleri ve esnafı ziyaret etti

Başkan Soyer, selden zarar gören aileleri ve esnafı ziyaret etti

Çiğli’de depremle mücadele için protokoller imzalandı

Çiğli’de depremle mücadele için protokoller imzalandı

Aliağa Belediyesinde 12 madde meclis üyelerinin oylamasına sunuldu

Aliağa Belediyesinde 12 madde meclis üyelerinin oylamasına sunuldu

Şiddetli yağmurda üzerine poşet çeken vatandaşa Selçuk Belediyesi el uzattı

Şiddetli yağmurda üzerine poşet çeken vatandaşa Selçuk Belediyesi el uzattı

Selden etkilenen elektrik hatlarına anında müdahale

Selden etkilenen elektrik hatlarına anında müdahale

Helvacı’nın tarihi ve kültürü kayıt altına alınıyor

Helvacı’nın tarihi ve kültürü kayıt altına alınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.