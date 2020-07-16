Demre Sahil Parkı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kömürlük Sahili’nde bulunan Demre Sahil Parkı’nı yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi Kömürlük Sahili’nde bulunan Demre Sahil Parkı’nda bakım onarım çalışması başlattı. Geçtiğimiz günlerde parkta peyzaj çalışması gerçekleştiren ekipler şimdi de olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören piknik masalarını yeniliyor. Park içinde bulunan 13 kamelyanın ahşap çatılarını onaran ekipler, daha sonra dayanıklılığı arttırmak için çatıların üzerini su geçirmez malzeme ile kaplıyor. Demre Sahil Parkı’ndaki çalışmalar kapsamında eskiyen banklar da yenileri ile değiştiriliyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmalar kapsamında parkta bulunan oyun grupları da bakımdan geçiriliyor.



