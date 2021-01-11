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Demreli üreticilere tarımsal destek

11.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için Demre ilçesinde 8 mahallede üreticilerle bir araya geldi.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma modelini hayata geçirmek için kırsal bölgelerde üretimi ve çiftçiyi destekleyen çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için Demre ilçesinde 8 mahallede üreticilerle bir araya geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma modelini hayata geçirmek için kırsal bölgelerde üretimi ve çiftçiyi destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel ile şube müdürleri, ziraat mühendisleri ve teknik personelden oluşan heyet, Demre’nin tarım ve hayvancılıkla uğraşan Köşkerler, Kapaklı, Çevreli, Davazlar, Yavu, Belören Mahalleleri ve Hoyran mevkiinde muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi. Demre’yi karış karış gezen ekip üreticinin taleplerini yerinde inceledi.
İlk olarak Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya’yı makamında ziyaret eden heyet, burada Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. Görüşmede ilçede hayata geçirilecek tarımsal faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Demre tarımına can suyu verecek Kapalı Devre Tarımsal Sulama Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 14 milyon TL’ye mal olan, Yavu, Davazlar ve Gürses mahallelerindeki bin 263 dönüm arazinin modern yöntemlerle sulanmasını sağlayacak projenin önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği belirtildi.
Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri daha sonra Çevreli ve Kapaklı Mahallesi ile Hoyran mevkiinde Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Üretimi yapan vatandaşlar ile görüşmeler yaptı. Üreticilerin talepleri belirlendi. Davazlar ve Belören (Muskar) Mahallelerinde küçük ve büyük baş hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarla bir araya gelen heyet, sorun ve ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca eko turizm ile kırsal kalkınmaya yönelik mahalle muhtarların belirlediği alanlarda incelemeler yapıldı. Heyet, Yavu Mahallesi’nde bulunan Demre-Kaş Mezbahasında da incelemeler yaptı.

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