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Demre’ye kapalı devre sulama sistemi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demre’ye 12 milyon liralık yatırımla kapalı devre sulama sistemi hayata geçiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demre’ye 12 milyon liralık yatırımla kapalı devre sulama sistemi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Gürses, Davazlar, Yavu ve Kapaklı mahallelerinde bin 263 dönümlük tarım arazisi modern sulama altyapısına kavuşacak.
Büyükşehir Belediyesi, ilçeye kapalı devre tarımsal sulama tesisi kazandırıyor. Başkan Böcek’in en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdiği sulama tesisinin inşaatı hızla sürüyor. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile birlikte sahadaki çalışmaları denetledi.

Bin 263 dönüm tarım arazisi sulanacak
12 milyon TL’ye mal olması beklenen projenin yüzde 75’i tamamlandı. Gürses, Davazlar, Yavu ve Kapaklı mahallelerine hizmet verecek olan proje kapsamında 3 adet terfi istasyonu ve yaklaşık 35 kilometrelik çeşitli çaplarda boru hattı imal ediliyor. Köşkerler Mahallesi’nden alınacak olan su, sistem sayesinde söz konusu mahallelerde bin 263 dönümlük tarım arazisine ulaştırılacak. Bu sayede tarım arazileri modern bir sulama altyapısına kavuşacak.
Kapalı devre sulama sistemi projesinden yaklaşık 500 çiftçi ailesinin yararlanması öngörülüyor. Kapalı devre sulama sistemi sayesinde eski açık kanallar ile yapılan sulama faaliyetlerindeki buharlaşma ve sızmadan kaynaklanan su kayıplarının önüne geçilmesi ve kaynak israfının engellenmesi hedefleniyor.

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