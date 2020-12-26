Demsa Group Başkan Vekili Çetindoğan, "İlham Veren Başarı Hikayeleri" toplantısında konuştu:

Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, "Pandemi sürecinde kadınların önceliği dijitalleşme olmalı. İşlerini dijitale taşıyan kadın girişimciler, yeni normalde rekabet avantajı elde etti." ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Çetindoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Başarırsın Çünkü Kadınsın" sloganıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen "İlham Veren Başarı Hikayeleri" başlıklı toplantıya katıldı.

Çetindoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş dünyasında dijitalleşme sürecini öne çektiğini anlattı.

Salgın sürecinin iş hayatına etkilerine değinen Çetindoğan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde kadınların önceliği dijitalleşme olmalı. İşlerini dijitale taşıyan kadın girişimciler, yeni normalde rekabet avantajı elde etti. Biz, bu süreçte iş yapış şekilleri ve alışkanlıklarının değiştiğini görerek, farklı bir iş yapmaya karar verdik. Kasım ayında girişimci kadınlar için 'shopstarwomen.com' adlı alışveriş sitesini kurduk. Burası sadece satış amaçlı değil, aynı zamanda turistik amaçlı da hizmet verecek. Alıcıların, sitede yer alan üretici kadınların atölyelerinin bulunduğu illere seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Örneğin Çanakkale'de bir üretim atölyesini inceleyecek alıcılar, turistik seyahatlerini de bu kapsamda planlayabilecek."