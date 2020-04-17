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Denetim yapan polislere tatlı ikramı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akçakoca-Alaplı Giriş noktasında denetim yapan polis ve jandarma ekiplerine, ilçedeki gazeteciler ile Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından tatlı ikramında bulunuldu.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve İlçede görev yapan ulusal ve yerel gazeteciler, Akçakoca - Alaplı İlçe giriş Karayolunda görev yapan ilçe jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

Zonguldak Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akçakoca-Alaplı Giriş noktasında denetim yapan polis ve jandarma ekiplerine, ilçedeki gazeteciler ile Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından tatlı ikramında bulunuldu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve İlçede görev yapan ulusal ve yerel gazeteciler, Akçakoca - Alaplı İlçe giriş Karayolunda görev yapan ilçe jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirten Belediye Başkanı Nuri Tekin, ülke olarak korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek,"İlçe sınır girişinde Denetim noktasında görevi başındaki Jandarma arkadaşlarımıza ziyarette bulunduk.Burada 7/ 24 görevde olan Jandarma ekiplerimiz korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Bizler de Alaplı Belediyesi olarak sizlerin sağlığı için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu noktada sizlere bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtmek istiyor” diye konuştu.
Ekipler de İlçede görev yapan Gazetecilere ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e ziyaretleri için teşekkür ettiler.

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