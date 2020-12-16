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Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.12.2020 13:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlara yönelik denetim yaptı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kış lastiği olmayan ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara cezai işlem uygulandı.
Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Çerkezköy polisi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çerkezköy BSH Kavşağı’nda uygulama yapan ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti. Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti. Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirildi. Kış lastiği kullanılması yönünde yapılan uyarılara uymayan sürücülere 776 TL idari para cezası kesildi.

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