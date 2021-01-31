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Denetimler sonuç verdi vaka sayıları sıfırlandı

31.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın ’Sakin Şehir’ ünvanlı Taraklı ilçesinde taviz verilmeyen denetimler sayesinde vaka sayıları sıfırlandı.Sakarya’da korona virüsle mücadele çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor.

Sakarya’nın ’Sakin Şehir’ ünvanlı Taraklı ilçesinde taviz verilmeyen denetimler sayesinde vaka sayıları sıfırlandı.
Sakarya’da korona virüsle mücadele çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde kolluk kuvvetleri, kısıtlama saatlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu sıkı takip ve çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. Şehrin 9 bin 500 kişiyle nüfus olarak en küçük ilçesi olan ve ’Sakin Şehir’ ünvanlı Taraklı ilçesinde vaka sayıları sıfırlandı. Bu durum ise Taraklı Kaymakamlığı’nın sosyal medyasından duyuruldu. İlçede denetimlerin devam ettiğini belirten Taraklı Kaymakamı Özgür Kaya, “Valimizin koordinesinde korona virüs tedbirlerine yönelik yoğun denetimlerimiz neticesinde ilçemizde son günlerdeki vaka sayılarımız oldukça azalmıştır” dedi.

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