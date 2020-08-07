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Denetimlerden 3 kez sorunsuz geçen esanaflara ’’Güvenilir alan’’ belgesi verilecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs denetimlerinden 3 kez sorunsuz olarak geçen esnaflara güvenilir alan belgesi verileceği bildirildi.Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun Korona virüs (Covid-19) denetimi Emet ilçesinde de gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs denetimlerinden 3 kez sorunsuz olarak geçen esnaflara güvenilir alan belgesi verileceği bildirildi.
Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun Korona virüs (Covid-19) denetimi Emet ilçesinde de gerçekleştirildi. Denetimlere Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal katıldı.
Berber, kuaför ve taksi durakları ile kafeleri gezen denetim ekipleri iş yerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu denetlerken işveren ve çalışanların maske takma konusunda da uyarılarda bulundu.
Denetimler sorunsuz geçerken 3 defa denetimlerden olumlu sonuç alınan esnafa güvenilir alan belgesi verileceği açıklandı.

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