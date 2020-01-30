YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 30.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarıyla suça karışan bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.Cezaevi sonrasında vatandaşların sosyal yaşama adapte olabilmeleri için üretime yönlendirilmeleri büyük önem taşıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarıyla suça karışan bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.
Cezaevi sonrasında vatandaşların sosyal yaşama adapte olabilmeleri için üretime yönlendirilmeleri büyük önem taşıyor. Kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamaları için öneme sahip olan Meslek Edindirme Kursları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gerçekleşiyor. Son olarak Bozüyük’te ikamet eden yükümlülere yönelik başlatılan seramik-fayans kaplama kursu başlatıldı. Devam etmekte olan 424 saat saatlik kurs programında eğitim görenleri, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Ruhi Aytuttu ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ziyaret etti. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve beraberindeki heyet, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir’den kurs hakkında bilgi aldı.
Yapılan proje hakkında konuşan Denetim Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, "Seramik-fayans kursunun açılmasına katkı sunan kurumlara, sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alan herkese teşekkür ederim" dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:18
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:43

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü

Bozüyük’te Yeni Dolmuş Güzergahları Hizmete Girdi

Bozüyük’te Yeni Dolmuş Güzergahları Hizmete Girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.