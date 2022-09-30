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Denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklardan "dekoratif jel mum" sergisi

30.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklardan "dekoratif jel mum" sergisi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetim ve takibindeki yükümlü çocukların mum atölyelerinde ürettiği dekoratif jel mumlardan oluşan sergi, Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda açıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dekoratif jel mum sergisinin açılışına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ile adliye personeli katıldı.

Sergide konuşan Başsavcı Yiğit, denetimli serbestlik sisteminin, bir taraftan eğitim ve iyileştirme yoluyla yükümlüleri rehabilite etme, yeniden topluma kazandırma, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme, diğer taraftan da denetim ve takip yoluyla toplumu koruma gibi önemli işlevleri yerine getirdiğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının denetimli serbestlik müdürlükleriyle iş birliğine giderek ortak çalışmalar yapmasının önemini vurgulayan Yiğit, suça sürüklenen çocuklar tarafından ortaya konulan el emeği göz nuru eserleri oldukça etkileyici bulduğunu dile getirdi.

Öztürk de denetimli serbestlik sisteminin başarısının kurumlar arası iş birliğinden geçtiğini belirtti.

Sergi, eylül sonuna kadar gezilebilecek.

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