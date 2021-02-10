YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Dengesini kaybeti, beton zemine düştü

Dengesini kaybeti, beton zemine düştü

10.02.2021 20:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dengesini kaybeti, beton zemine düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaç dallarını kesmek için çıktığı tentenin üzerinden düşen bir kişi yaralandı.Olay, Efeler’in Zeybek Mahallesinde saat 19.00 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaç dallarını kesmek için çıktığı tentenin üzerinden düşen bir kişi yaralandı.
Olay, Efeler’in Zeybek Mahallesinde saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerine uzanan ağacın dallarını kesmek için tenteye çıkan M.K.(42), ağaç dallarını budadığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Dengesi kaybeden M.K. işyerinin girişindeki beton alana düştü. Yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşen talihsiz adam yaralanırken gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar ise M.K.’yı yerde gördü. Durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:35
Sabah
07:57
Öğle
13:28
İkindi
16:22
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aysan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Yolcu görünümü ile uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli tutuklandı

Yolcu görünümü ile uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tepeli pelikanlar için yapay yuva platformları yapıldı

Tepeli pelikanlar için yapay yuva platformları yapıldı

Didim Devlet Hastanesi’nde ilk kez PEG açıldı

Didim Devlet Hastanesi’nde ilk kez PEG açıldı

Vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu serbest bırakıldı

Vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu serbest bırakıldı

Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.