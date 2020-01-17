DENİB Akademi’den Incoterms 2020 teslim şekilleri bilgilendirme semineri

DENİB AKADEMİ, “Incoterms 2020 Teslim Şekilleri Bilgilendirme Semineri’ni Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi.

Rblecturer Dış Ticaret Eğitimleri’nden Reşat Bağcıoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; teslim şekilleri, dış ticaret işlemlerinde alıcı ile satıcı arasında düzenlenen satış sözleşmesi, alıcı-satıcı sorumlulukları gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitmen Reşat Bağcıoğlu, dış ticaret işlemlerinde alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın teslimatı sırasında yapılacak harcamaların, ortaya çıkabilecek hasar ve risklerin hangi tarafa ait olacağını tespit etmek amacı ile Uluslararası Ticaret Odası’nın kısa adı INCOTERMS olan ticari terimlerin yorumlanması için uluslararası kurallar adlı bülten yayımlandığını ve bu bültenin INCOTERMS 2020 olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Uluslararası Ticaret Odaları (ICC

