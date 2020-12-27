YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Denis Alibec kadroda yok

Denis Alibec kadroda yok

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 12:26 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlık şoku.Süpe rLig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da yarın oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi Rumen forvet Denis Alibec’ten kötü haber geldi.Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda sakatlanan Alibec, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Denis Alibec kadroda yok

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlık şoku.
Süpe rLig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da yarın oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi Rumen forvet Denis Alibec’ten kötü haber geldi.
Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda sakatlanan Alibec, maç kadrosuna dahil edilmedi. Alibec yarın Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Denis Alibec Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeni ile maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, yapılacak olan detaylı incelemeler neticesinde durumu netlik kazanacaktır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:19
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.