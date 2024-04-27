Deniz Çakır Hülya Avşar'a konuk oldu! Gündüz kuşağını sert eleştirdi: 'Öpüşmenin olmadığı ekranlarda...'

Birçok dizi ve filmde rol alan Deniz Çakır sosyal medya paylaşımalrı ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Çakır, bu kez Youtube'da yayınlanan ve Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

Programda her şeyi oynacağını söyleyen Çakır sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi oynarım ama sadece kötü bir olayı mesela bir tecavüz olayında o tecavüz romantize edilirse tabii ki oynamam. Kötü bir eylem sonuçta. Öpüşmenin olmadığı ekranlarda silahların bu kadar havada uçuşması ve bunun bir rol model gibi gösterilmesi değil demek istediğim."

"ÇOCUKTAN BAHSEDİYORUZ"

Hülya Avşar'ın 'Dizilerde her şeyin gösterilmesi gerekli midir? Yoksa hiç dünyadan bir haber mi insanların hayata devam etmesi gerekir?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gündüz kuşağı programlarında konuşulan şeylerden daha az pornografik pavyonda çalışan bir kadının dans etmesi. Gündüz kuşağındaki bir programda yayınlanan çocuğun muhtardan mı, ondan mı, bundan mı, bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Çocuktan bahsediyoruz."









