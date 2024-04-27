MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Çakır Hülya Avşar'a konuk oldu! Gündüz kuşağını sert eleştirdi: 'Öpüşmenin olmadığı ekranlarda...'

Deniz Çakır Hülya Avşar'a konuk oldu! Gündüz kuşağını sert eleştirdi: 'Öpüşmenin olmadığı ekranlarda...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Deniz Çakır Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı. Çakır, son dönemlerde yayınlanan diziler hakkında konuştu.

Deniz Çakır Hülya Avşar'a konuk oldu! Gündüz kuşağını sert eleştirdi: 'Öpüşmenin olmadığı ekranlarda...'

Birçok dizi ve filmde rol alan Deniz Çakır sosyal medya paylaşımalrı ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Hiç böyle görmemiştiniz! Dişsiz halini paylaştı Hiç böyle görmemiştiniz! Dişsiz halini paylaştı

Çakır, bu kez Youtube'da yayınlanan ve Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

hülyavaşarrr

Programda her şeyi oynacağını söyleyen Çakır sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi oynarım ama sadece kötü bir olayı mesela bir tecavüz olayında o tecavüz romantize edilirse tabii ki oynamam. Kötü bir eylem sonuçta. Öpüşmenin olmadığı ekranlarda silahların bu kadar havada uçuşması ve bunun bir rol model gibi gösterilmesi değil demek istediğim."

denizçakırrr

"ÇOCUKTAN BAHSEDİYORUZ"

Hülya Avşar'ın 'Dizilerde her şeyin gösterilmesi gerekli midir? Yoksa hiç dünyadan bir haber mi insanların hayata devam etmesi gerekir?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gündüz kuşağı programlarında konuşulan şeylerden daha az pornografik pavyonda çalışan bir kadının dans etmesi. Gündüz kuşağındaki bir programda yayınlanan çocuğun muhtardan mı, ondan mı, bundan mı, bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Çocuktan bahsediyoruz."

deniz1

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şaşırttı! Bakın kime benzetildi Son hali şaşırttı! Bakın kime benzetildi
Yunus Emre Nefise'yi kucaklayıp kaldırdı! Aleyna sert çıktıYunus Emre Nefise'yi kucaklayıp kaldırdı! Aleyna sert çıktı
"Veteran komedyen" çıkışına tepkisiz kalmadı! Bomba G.O.R.A. göndermesi!"Veteran komedyen" çıkışına tepkisiz kalmadı! Bomba G.O.R.A. göndermesi!
Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır sosyal medya çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Antalya’da kontrolsüz turizm alarmı

Antalya’da kontrolsüz turizm alarmı

'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler

'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler

Kasık ağrısıyla gitti! Nedeni şaşırttı: 60 binde bir görülüyor!

Kasık ağrısıyla gitti! Nedeni şaşırttı: 60 binde bir görülüyor!

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

Altın değerinde şifalı bitki: Kilosu 5 bin lira

Altın değerinde şifalı bitki: Kilosu 5 bin lira

'Cinsellik korkum var' diyerek açık açık anlattı! 'Ayakkabımı yalamak...'

'Cinsellik korkum var' diyerek açık açık anlattı! 'Ayakkabımı yalamak...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.