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Yıldız Tilbe'den şaşırtan poz! Dişsiz halini paylaştı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 10:19
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Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, diş tedavisi görmeye başladı. Ön dişleri çekilen şarkıcı, o halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Yıldız Tilbe'den şaşırtan poz! Dişsiz halini paylaştı

Sesi, şarkıları ve danslarıyla yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Günlük yaşantısından kareleri de sık sık yayınlayan şarkıcı, diş tedavisi gördüğü süreci de paylaşmayı ihmal etmedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süre önce diş tedavisine başlayan Yıldız Tilbe, implant sürecinden dolayı ön dişlerini çektirmek zorunda kaldı.

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Dişsiz halde peş peşe gülerek pozlar veren Tilbe, "ehehe" notuyla paylaştı. Tilbe'nin o hali bazı takipçilerini korkutsa da çoğunu güldürdü. Şarkıcının doğal pozları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


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Yıldız Tilbe sosyal medya
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