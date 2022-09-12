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Deniz Devrim Cengiz, Colendi Yönetim Kurulu Üyesi oldu

12.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Colendi Kurucu Ortağı ve Global Üst Yöneticisi Bülent Tekmen: - "Amaçlarımıza daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak ve vizyonumuza önemli katkılarda bulunacak olan Deniz Devrim Cengiz'in, Colendi Yönetim Kurulu’na katılmasından dolayı mutluluk duymaktayız" - Colendi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Devrim Cengiz: - "Finansal teknolojiler alanında Colendi’nin değer katan çözümlerine vizyonumu yansıtma şansı bulmaktan, şirketin sürdürülebilir büyümesine ve yurt dışı açılımlarına şahit olmaktan mutluluk duyuyorum

İSTANBUL (AA) - Deniz Devrim Cengiz, Colendi’nin yönetim kurulu üyesi oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Colendi Yönetim Kurulu’na yeni bir atama gerçekleşti. Türkiye’de dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektörünün gelişiminde önemli katkıları bulunan bankacı Deniz Devrim Cengiz, vizyoner bakış açısı ile Colendi’nin büyüme stratejilerine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Colendi Kurucu Ortağı ve Global Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Tekmen, "Colendi ile Türkiye'de hayata geçirdikleri, şirket ve girişimlere sektörel değer katan çözümlerini globale de taşıyacak yapılar kurdurklarını belirterek, "Amaçlarımıza daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak ve vizyonumuza önemli katkılarda bulunacak olan Deniz Devrim Cengiz'in, Colendi Yönetim Kurulu’na katılmasından dolayı mutluluk duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Colendi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Devrim Cengiz de ilk yatırımcılarından biri olduğu, en başından beri kurucularıyla beraber yol aldığı ve birlikte çalıştığı Colendi’nin hızla büyüdüğünü görmenin gurur verici olduğunu aktarak, "Finansal teknolojiler alanında Colendi’nin değer katan çözümlerine vizyonumu yansıtma şansı bulmaktan, şirketin sürdürülebilir büyümesine ve yurt dışı açılımlarına şahit olmaktan mutluluk duyuyorum. Colendi’nin büyümesinde ve yaratacağı başarı hikayesinin içinde yer almak benim için de çok kıymetli bir tecrübe. Türkiye’den dünya devi fintech şirketleri çıkarmak vizyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Finansal servislerin dönüşümünde öncü olan Colendi ve güçlü ekibiyle birlikte global düzeyde büyümemizi daha da hızlandıracağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, İzmir Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, profesyonel iş hayatına 1996’da Nicholson International’da başlayan Deniz Devrim Cengiz, ardından Garanti Bankası’nda teftiş kurulu ile CRM ve pazarlama bölümlerinde görev aldı.

2005'te TEB’in BNP Paribas ile gerçekleştirdiği ortaklıkla birlikte, sırasıyla bireysel pazarlama, CRM ve segmentasyon, alternatif dağıtım kanalları bölümlerini kurup yönetti. Cengiz, altı yıllık alternatif dağıtım kanalları direktörlüğü sonrası, dijital bankacılık grup direktörü olarak görev yaptı.

TEB’in direkt bankacılık platformu CEPTETEB’i kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital bankacılık platformu haline getiren Cengiz, 2018'de Körfez bölgesinin en büyük bankacılık gruplarından olan Kuveyt merkezli National Bank of Kuwait (NBK) Group’un Dijitalden Sorumlu Genel Müdürü olarak atanarak bankanın dijital dönüşümüne liderlik etti.

Halihazırda Burgan Bank Group’ta Chief Group Digital Banking Officer olarak görevine devam eden Cengiz, bankanın ana merkezi Kuveyt ve aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu grup ülkelerindeki dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ediyor.

Profesyonel kariyerinin yanı sıra yatırımcı kimliği ile de öne çıkan Cengiz, 2016'dan bugüne kadar 11 girişime yatırım yapmış olup, bunların çoğunluğunun yönetim kurullarında da aktif rol aldı.

Sürdürdüğü yönetim kurulu görevleri ile beraber ilgi duyduğu alanlarda yatırımlarına da devam eden Cengiz, bunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen kurumlarında üst düzey danışman olarak görev alıyor ve özellikle dijital alanlarda ihtiyaç duydukları liderlik hizmetini kendine has danışmanlık modeliyle sunuyor.

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