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Deniz dibi temizliği Gümbet’te devam etti

MUĞLA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen ve bu yıl Yalıçiftlik koyundan başlatılan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği etkinliği Gümbet koyunda devam etti.Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, altı yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerini temizleyerek yaz sezonu öncesindeki sezon hazırlıklarına destek olmaya devam ediyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen ve bu yıl Yalıçiftlik koyundan başlatılan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği etkinliği Gümbet koyunda devam etti.
Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, altı yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerini temizleyerek yaz sezonu öncesindeki sezon hazırlıklarına destek olmaya devam ediyor. Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak destek verdi.
Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen çalışmada dalış ekibi, bu hafta Gümbet koyunu temizledi. Gümbet Plajı ve Bodrum Belediye AŞ Gümbet Cafe önünde, yaklaşık iki saat boyunca dalış yapan ekip, denizin dibinde birikmiş atıkları topladı. Denizden 84 kilo plastik, 30 kilo cam, 25 kilo ise metal 32 kilo Lastik ve diğer atıklar olmak üzere toplam 116 kilogram atık çıkarıldı. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.
“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği kapsamında Gümbet’ten sonra Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere birçok noktada daha deniz dibi ve sahil temizliği gerçekleştirilecek.

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