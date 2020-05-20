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Deniz Işın Coşkuner: ‘’Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olacağız’’

MERSİN HABERLERİ  | 20.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sürecinde ve öncesinde birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, birkaç projelerinin daha olduğunu belirterek "Bu zorlu süreçte her zaman ülkemizin ve vatandaşlarının yanında olacağız" dedi.Teknoloji ve sosyal medya alanında yaptığı çalışmalarla kısa süre içerisinde isim yapan Mersinli genç girişimci Deniz Işın Coşkuner, genç yaşına rağmen yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri de takdir topluyor.

Deniz Işın Coşkuner: ‘’Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olacağız’’

Korona virüs salgını sürecinde ve öncesinde birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, birkaç projelerinin daha olduğunu belirterek "Bu zorlu süreçte her zaman ülkemizin ve vatandaşlarının yanında olacağız" dedi.
Teknoloji ve sosyal medya alanında yaptığı çalışmalarla kısa süre içerisinde isim yapan Mersinli genç girişimci Deniz Işın Coşkuner, genç yaşına rağmen yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri de takdir topluyor. Pandemi sürecinde teknoloji destek paketi ile gençlere yeni beceriler kazandırmayı hedeflediklerini açıklayan Coşkuner, Ramazan vesilesi ile yardıma muhtaç olan ailelere de gıda ve erzak yardımında bulunacaklarını söyledi.
Coşkuner açıklamasında, ‘’Bizler bu ülkede kazanıp yatırımlarını bu ülkeye yapan vatandaşlarız. Ben de teknoloji ve sosyal medya alanında hizmet veren genç girişimci kardeşlerinizden bir tanesiyim. Ülkemiz ve dünyamız zorlu bir süreçten geçiyor, bu süreç içerisinde bizler de DNC Medya olarak elimizden ne geliyorsa ülkemize ve vatandaşımıza destek olmak adına hazırız. Türkiye Cumhuriyeti her zaman birliği ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek olmuş bir ülke. Dayanışma ve destek ile bu zorlu günleri geride bırakacağımızı ümit ediyorum’’ dedi.
Hazırlanan erzak kolilerinin bayram öncesi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara teslim edileceğine değinen Deniz Işın Coşkuner, şu anda yardıma muhtaç olan kişilerin tespitinin yapıldığını söyledi. Coşkuner, gençlere yönelik teknoloji destek paketinin de devreye alındığını ve kayıtlara başlandığını sözlerine ekledi.

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